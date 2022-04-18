Yakalama kararı bulunan şüpheli jandarmaya takıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli, üzerinde uyuşturucu maddeyle jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde yolcu olarak bulunan K.G'nin uyuşturucu madde bulundurma suçundan yakalama kararının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ise 8 gram kubar esrar ve 1 adet siyah renkli 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.