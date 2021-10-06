Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1261 sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 2 çocuk babası Erdal Özer'den (63) yakınları 1 haftadır haber alamadı. Komşuların evden kötü koku geldiğinin de belirtilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evin koridorunda Özer'in yerde hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Eve giren sağlık ekipleri ise Erdal Özer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaklaşık 3 yıl önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Özer'in cenazesi, olay yeri incele ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.