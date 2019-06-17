İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalın Alanya'da hayranlarıyla buluştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Yalın, hayranlarıyla buluştu.


Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 2'inci gün eğlenceleri, DJ Pascal Nouma'nın performansıyla başladı. On binlerce kişinin izlediği konser etkinliğinde 1,5 saat mikser başında kalan Nouma, birbirinden hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu. DJ performansının ardından sahneye pop müziğin sevilen ismi Yalın çıktı. Yalın ilk olarak ‘Sensiz Ben Ne Olayım' adlı son zamanların hit parçasını seslendirdi. Konserinde sevenlerini kimi zaman duygulandırıp kimi zaman da coşturan Yalın şarkılarına Alanyalılar da alkışlarıyla eşlik etti. Şarkı arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yalın'a üzerinde resminin bulunduğu Alanya su kabağı ve isminin yazılı olduğu 82 numaralı Alanyaspor forması hediye edip, çiçek verdi. Yalın, en sevilen şarkılarının yanı sıra, yıllardır dillerden düşmeyen 'Zalim', 'Cumhuriyet", 'Küçücüğüm', 'Meleklerin sözü var', 'Sonsuz ol' adlı şarkılarının da yer aldığı özel repertuvarıyla yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Neşeli tavırlarıyla sempati kazanan Yalın, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Festival kapsamında bugün önce DJ Haluk Sarıtaş ardından ise saat 22.00'da Türk Pop Müziği'nin Süperstarı Ajda Pekkan sahne alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.