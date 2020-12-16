Yalınlı Mahallesine parke yol

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yalınlı Mahallesi'nde parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Yapılaşmanın yoğunlaştığı Yalınlı Mahallesi'nde hem vatandaşlardan gelen talepler, hem de imar planlarında yer alan yollarda aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler 6291 sokakta bordür ve parke taşı döşeme işlemine başladı. Yaz aylarında toz ve toprak, kışın ise yağan yağmurla oluşan çamur nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşatan bölgede önce serme ve sıkıştırma işlemi yapıldı.

Döşemealtı Belediyesinin kendi tesislerinde ürettiği bordür ve parke taşları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yapılaşmaların ve sitelerin bulunduğu sokağa döşenmeye başlandı. İlçenin dört bir yanında aralıksız olarak çalışma yapan Döşemealtı Belediyesi ekipleri birkaç gün içerisinde tamamlanacak olan parke yolu vatandaşların hizmetine sunarken mahalle sakinleri yapılan çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.