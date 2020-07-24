İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Antalya’da 60 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da 60 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan Rıdvan Telim'den (60) haber alamayan yakınları kontrol için geldikleri evde Telim'in hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından adrese gelen sağlık ekipleri, Telim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Telim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.