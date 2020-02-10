Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan adam, iş arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3876. sokakta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Namık Berber (47), bu sabah işyerine gelmedi. Mesai arkadaşları cep telefonundan aradıkları Berber'e ulaşamayınca evine giderek burada da telefonunu aramaya devam etti. Evin içerisinden telefon sesleri gelmesi üzerine Berber'in arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla içeri girmesinin ardından Namık Berber yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berber'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Namık Berber'in cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.