İhlas Haber Ajansı

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Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.


Olay, saat 20.30 sırasında Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. 43 yaşındaki Serkan Gönüldaş'tan haber alamayan arkadaşı bir süre sonra eve geldi. Kapıyı çalmasına rağmen yine Gönüldaş'a ulaşamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde bulunan Serkan Gönüldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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