Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Antalya'da bir apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan yaşlı adam komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın giriş katında yaşayan Ahmet Tekin'in (68 ) komşuları, dairenin kapısını defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca pencereden içeri baktıklarında Tekin'in hareketsiz yattığını gördü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dairenin kapısının itfaiye ekipleri tarafından açılmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Tekin'in ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.