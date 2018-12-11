Yalvaç Ural'la ‘Okuyan Çocuklar'

Antalya'nın Kaş ilçesinde çocuk edebiyatının dünyaca ünlü yazarı Yalvaç Ural, ‘Okuyan Çocuklar' etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Gazeteci-yazar Yalvaç Ural, Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuk okurlarıyla bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Okul Müdürü Yusuf Alagöz, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Yılmaz ve velilerin de takip ettiği programa, ana sınıfı ile ilk ve ortaokul sınıflarından toplamda 380 öğrenci katıldı.

Yalvaç Ural, soru ve cevaplarla olayları ilişkilendirme konusunu ele aldı. Eğlenceli bir sunum yaparak, öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Merkez Ortaokulu Müdürü Yusuf Alagöz, öğrencilere kitap okumayı sevdirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Kaş'a ilk defa geldiğini belirten Yalvaç Ural ise, “Merkez Ortaokulu'nda çocuklar okumaya çok hevesli ve ilgili. Dergi çıkardığım dönemlerden bilirim, her zaman inatla söyledim, bizim çocuklarımız okur. Yeter ki, onlara güzel şeyler sunulsun.” dedi.

Etkinlik sonunda Yalvaç Ural çocuklara kitaplarını imzaladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Atılgan, yazar Ural'a plaket takdim ederken, Okul Müdürü Alagöz de çiçek verdi.