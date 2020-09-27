Yamaç paraşütçüsü yasak dinlemedi

Antalya'da bir kişi yasağa rağmen varyant falezler üzerinde yamaç paraşütü ile uçtu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliğinin ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmak yasaklanmıştı. Yasağın ardından uçuşlara devam eden sporculara uyarının ardından cezalar yazılmıştı. Yasağa rağmen bir sporcu yamaç paraşütüyle varyant seyir terasından havalandı. Falezler ve seyir terası üzerinde yaklaşık yarım saat uçuş gerçekleştiren sporcuyu görenler de ilgiyle izledi. Uçuşunu sorunsuz tamamlayan sporcu, güvenli şekilde havalandığı yere iniş yaptı. Sporcunun yamaç paraşütü heyecanı kameralara yansıdı.