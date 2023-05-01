Yamaç paraşütü yapan turist kayalıklara düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Rus turist, kayalık alana düştü. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kazazedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alanya Kalesi Yassıtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ve turist olduğu tespit edilen bir kişi, yamaç paraşütçü yaparken rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana çakıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde kurtarma çalışmasına Antalya'dan gelerek katılan bir helikopter ise hava şartları nedeniyle ve uçurum kısmına yanaşamadığından dolayı müdahale edemeden geri döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Rus turistin kurtarma çalışmaları sürüyor.