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Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metreden aşağı yuvarlandı: 1 ölü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yamaçtaki arazide çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yamaçtaki arazide çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.


Kaza, Gazipaşa ilçesi Kırahmetler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Hüsame Pişkin'e (38) ait iş makinesi, yamaçtaki arazide çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 500 metre aşağı yuvarlandı. Yamaçtaki bir ağaca takılarak duran kepçeyi kullanan Hüsame Pişkin yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri ekibinin incelemesinin ardından Pişkin'in cansız bedeni, olay yerine gelen görevliler, meslektaşları ve çevredeki vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda güçlükle yola çıkartılabildi. Pişkin'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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