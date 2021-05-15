Yanal: "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası Finali'nde hem Beşiktaş'ın hem de Antalyaspor'un tüm gücünü ortaya koyacağını belirterek, "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak" dedi.

Süper Lig'in son haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı İH Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, bu sezon 21 takımın mücadele ettiği uzun bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Yaşadıkları transfer kısıtlaması nedeniyle kadrolarını derinleştirmeden mücadele verdiklerini dile getiren Yanal, "Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bir süreci yaşadık. Bütün takımlar bu virüsten yara aldı. Oyuncularımızın bu zorlu süreçte tutumlarına, davranışlarına, dayanıklılıklarına, fedakarlıklarına teşekkür ediyorum. İyi bir takım oldular. Birlikte hareket ettiler. Genç ve deneyimli oyuncularımız güzel bir birliktelik sağlayarak hem ligde 15 maç yenilmezlik serisi yakaladılar hem de hiç gol yemeden Türkiye Kupası'nda finale yükseldiler. Takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"İlk kupa ve tarihi başarı olacak"

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacakları maçı da değerlendiren Ersun Yanal, "Hem Beşiktaş hem de biz lig ve kupada yorulduk. Final maçında her iki takım da bütün gücünü ortaya koyacak. Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak. Bu konuda futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve idarecilerle birlik olup Antalya'ya bir ilki yaşatmak istiyoruz" dedi.