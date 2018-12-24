Yanal: "Fenerbahçe şeklen burada, ruhen burada olamaz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe şeklen burada, ligde bu pozisyonda. Ruhen asla bu pozisyonda olamaz. İkinci dönemde başladığımız andan itibaren hem ruhen hem şeklen burada olmayacağını söylemek isterim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, oyun üstünlüğünü skora yansıtamamaktan yakındı.

İlk yarıda olmasa bile ikinci yarı oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu dile getiren Ersun Yanal, “Skora yansıtamadık. Bugün çok rahatlıkla kazanabilirdik. Rakibimiz kendi bölgesindeki savunmasıyla bugün aldığı puanlar ve başarısıyla önemli bir takım. Kontra atakta belki de Türkiye'nin en güçlü takımlarından bir tanesi. Ve biz bugün rakibimize pozisyon vermeden önemli bir aşamayı küçük bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe şeklen burada, bu pozisyondadır ligde. Ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Fenerbahçe'nin bu pozisyonda olması hiç kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. Bizim ikinci dönemde başladığımız andan itibaren hem ruhen hem şeklen burada olmayacağını söylemek isterim ki Fenerbahçe bunu başarabilecek güçte takım ve camiadır” diye konuştu.

Devre arası kampı

"Çok kısa bir kamp dönemi olacak, bu kamp dönemi o Fenerbahçe'yi getirmeye yetecek mi?" Sorusuna Yanal şu cevabı verdi:

“Yetmek zorunda. Fenerbahçe'deki oyuncular nasıl büyük bir takımda oynadıklarının ve hangi sorumlulukları olduklarını bilecekler. Ben de öyle. Hep beraber bu sorumluluğun üstesinden gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu karakterde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Hiçbir problem yaşayacağımızı sanmıyorum.”

"1,5 sene buradayım"

"Mukaveleniz seneye 9. olursanız mı devam ediyor, şampiyon yaparsanız mı devam ediyor?" Sorusuna Yanal, “Ben 1,5 sene Fenerbahçe'nin başındayım. Bu kadar” cevabını verdi.

"Herkesi kazanmak zorundayız"

Slimani ve Soldado ile kadro dışı kalan oyuncuların durumunun sorulmasına Yanal, “Birinci golcü, ikinci golcü, üçüncü golcü diye sıralayamayız. Bizim takımımızın oyuncusu ve herkes bu takımda forma giyecek. Önümüzde oynayacağımız 27 günde, 3 günde bir oynayacağımız maçlar var. 3 günde bir oynayacağımız maçlarda herkes forma giyecek. Avrupa, Türkiye Kupası, lig o yüzden biz böyle bir sıralama yapmayız. Böyle bir sıralamamız yok. Herkesi kazanmak ve herkesi kadro içinde değerlendirmek zorundayız. Kadro dışı diye bir şey yok. Şu anda yönetimin ve oyuncuların arasındaki problemden dolayı alınmış bir karar var. Bu karar önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilecektir. Yeni bir dönem başlıyor. Ben de çıkıp bununla ilgili bilgi vereceğim, basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu konuda çok fazla üzerine düşmeye gerek yok. Biz sizi bilgilendireceğiz. Bizim dışımızdaki her şey yalan” açıklamasını yaptı.