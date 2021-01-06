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Yanal: "Kritik bir galibiyetti"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fatih Karagümrük karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.


Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yanal, Karagümrük karşılaşmasının galibiyete ve iyi oynamaya ihtiyaçlarının olduğu bir maç olduğunu kaydetti.


İyi oyunu devam ettirmeye ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Yanal, “Aldığımız sonuçlardan ve gidişattan memnun değildik. Bunu oyuncularımızla paylaşıyorduk. İhtiyacımız olan galibiyeti sürdürebilmek ve bu oyunu geliştirebilmek, rakibe oyunumuzu kabul ettirebilmek, daha iyi oynamak bundan sonraki süreçte gerekli olan ihtiyaçlarımız. Gelecek oyuncularımızla bunun mücadelesini yapabiliriz. Onların gelmesini beklerken de yüksek mücadele eden bir futbolcu grubuyla onları karşılamak istiyoruz. Kritik bir galibiyetti. Oyuncularımı oyun içindeki disiplinlerinden, tutumlarından oldukça memnunum çok teşekkürler” diye konuştu.

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