Yanan araç çalıntı çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Zeytinada Mahallesi'nde orman yangın ihbarı alan ekipler olay yerine geldiklerinde araç yangını olduğunu, yanan aracın ise çalıntı olduğunu tespit etti.

Olay, gece saatlerinde Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yangını ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri orman yangının olmadığını, araç yangını olduğunu tespit etti. 07 V 6810 plakalı aracın yandığını gören itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aynı saatlerde 07 V 6810 plakalı 1993 model-kahverengi TOFAŞ marka aracın çalıntı olduğu ve Anamur-Alanya arasında olabileceği ihbarını alan ekipler, yanan aracın çalıntı araç olduğunu tespit etti. Araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi.