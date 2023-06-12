Yanan aracın sürücüsü canını zor kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeyken yanan hafif ticari aracın sürücüsü canını zor kurtarırken, araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Manavgat Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Çeltikçi Mahallesi istikametine gitmekte olan Adem Tokaç'ın kullandığı 07 YPC 14 plakalı hafif ticari araç, MATSO Turizm Fakültesine yaklaştığı sırada motor kısmından yangın başladı. Araçtan duman çıktığını gören sürücü, inerek motor kaputunu açarken, alevlerin yükselmesi nedeniyle araçtan uzaklaştı. Alev topuna dönüşen araç, freni boşalınca 40-50 metre gittikten sonra yolun karşısındaki kaldırıma çıkarak durdu. Fakülte inşaatı çalışanları yangın tüpüyle araca müdahalede bulunurken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

“Her türlü bakımını yaptırıyorum”

Aracının her türlü bakımının yapıldığını belirten Adem Tokaç, “Rampadan inmeye başlayınca duman çıktı. Hemen aracı durdurdum ve kaputu açtım. Birden alevler yükseldi. Freni boşalıp kendiliğinden yolun karşısına geçti. Ne yazık ki görüldüğü gibi tamamen yandı” dedi.