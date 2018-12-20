Yanan tarihi evin soğutma çalışmaları sürdürülüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 400 yıllık olan iki katlı tarihi düğmeli evde halen soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Akseki'nin Dikmen Mahallesi'nde hayvancılık yaptığı bildirilen 61 yaşındaki İsmet Yılmaz'ın yaklaşık 400 yıllık olan tarihi düğmeli evinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Burhan Yılmaz, ahırda bulunan samanların halen için için yanmasından dolayı tehlikenin giderilmesi için itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yangında İsmet Yılmaz'a ait küçükbaş hayvanların büyük bölümünün kurtarıldığını anlatan Yılmaz "Evin alt katında ahır olarak kullanılan bölümde 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Vatandaşımızın eşyası çıkmadı. Kaymakamlık acil ihtiyaçlarını karşıladı. Aileyi ise Mahallemizde bulunan lojmana yerleştireceğiz" diye konuştu.