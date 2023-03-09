Yangın Personeli İşbaşı Eğitiminde iken gelen yangın ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

Manavgat Şelale Şefliğinde gerçekleştirilen eğitimde Orman Yangını Uzmanı Zeki Tuncer'in konuşması sırasında gelen yangın ihbarı üzerine yangın işçileri ve arazözler anında harekete geçti.

Orman Yangını Uzmanı Zeki Tuncer, yangınla mücadelede yerel kaynakların sisteme dâhil edilmesi gerektiğini belirterek “Başta Avcılar ve Çobanlar acilen sisteme alınmalıdır” diye konuştu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Uzmanları tarafından, Manavgat Orman İşletmesine bağlı Şelale Şefliğinde Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Personellerine yönelik İlk Yardım ve yangın ile ilgili işbaşı eğitimi gerçekleştirildi. Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Orhan Aksoy, Yangın Uzmanları Zeki Tuncer, Hayrullah Yıldırım ve Ali Karateke'nin katıldığı eğitim seminerinde, Orman Yangını Uzmanı Zeki Tuncer'in konuşması sırasında gelen yangın ihbarı yangın söndürme ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede hazırlanan ekipler, Çavuşköy Mahallesinde çıkan yangını ormanlık alana ulaşmadan söndürdü.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, orman çalışanlarının her an yangın çıkabilecekmiş gibi hazır olması gerektiği, araçların ve malzemelerin hazır bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Kışın kurak geçtiğine dikkat çeken uzmanlar bu durumun yaz aylarının özellikle ormanlar ve ormancılar açısından zor geçeceğinin göstergesi olduğunu, orman çalışanlarının daha fazla özveri göstermesi gerektiğini dile getirdiler.

Konuyla ilgili bilgi veren Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş “Antalya Orman Bölge Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da hem bilgilerimizi pekiştirmek, deneyimlerimizi artırmak, hem de yeni bilgileri tüm orman personeline vermek için işbaşı eğitimi düzenliyor. Bunun ilk ayağı ilk yardımdı. İlk yardım özellikle orman yangınlarında yaralanmalar, zehirlenmeler ve dumanla mücadele hususunda çok önemli bir konu. Doktorlarımız bu konuda bilgilendirme yaptı. Şimdi de Yangınla Mücadele Şube Müdürlüğümüzden Müdür yardımcımız, şube müdürümüz ve uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılıyor” dedi.

“Yerel unsurları sisteme dâhil etmeliyiz”

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürlüğünden Orman Yangını Uzmanı Zeki Tuncer, yangınla mücadelede yerel kaynakların sisteme dâhil edilmesi gerektiğini belirterek “Manavgat ve Marmaris'te yaşanan son büyük yangınlar yerel kaynakların önemini en iyi şekilde gözler önüne sermiştir. Başta Avcılar ve Çobanlar acilen sisteme alınmalıdır. Her mahallede, ormanlık alanların yakınında muhtar, kooperatif başkanı, ağaç kesimciler gibi en az 2-3 unsurun telefonuna sahip olmalıyız. En küçük bir ihbarda bu kişilerle irtibata geçerek hem yangınların önlenmesi hususunda hem de kısa sürede ulaşılması ve söndürülmesi hususunda işbirliği yapılmalıdır. Son büyük yangınlar, insanımızın doğaya ve ormana olan duyarlılığını artırdı. Bunu en iyi şekilde kullanmalıyız” diye konuştu.

Yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

Eğitim sırasında ihbarı gelen ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunduğu yangın, çalılık alandan ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.