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Yangın sebebiyle 5. katta mahsur kalan vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı

Antalya’da 10 katlı bir binada çıkan yangında 5.

Antalya'da 10 katlı bir binada çıkan yangında 5. katta mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallede kısa süreli paniğe sebep olan yangında apartman sakinleri hızla binayı boşaltırken yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi.


Yangın saat 08.30'da Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4286 Sokak üzerindeki 10 katlı bir binanın 5'inci katında Hakan Uslu'ya ait dairede çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bina sakinleri ise doğalgazı ve elektriği kapatıp binayı boşalttı. Hakan Uslu ve ailesinin yangın sırasında evre bulunmadığı öğrenilirken yangının çıktığı ve yan binadaki vatandaşlar sokağa döküldü. Apartman dairesinin yatak odasından başlayan yangın hızla evin diğer odalarına da yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan dairenin bitişiğindeki diğer dairedeki evinde mahsur kalan 1 kişi olduğunu öğrenince kurtarma çalışması başlattı. Bir görevli itfaiye merdiveniyle ulaştığı 5. katta, penceresinden alevler yükselen dairenin bitişiğindeki pencereden Ali İhsan Oğuz isimli vatandaşı alıp aşağı indirdi. Vatandaşın kurtarılmasının ardından ekipler yangına müdahale etti. Hakan Uslu ve ailesinin evde olmadığı sırada elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında ise ilk şoku atlatan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını kaydedip çalışmaları izledi.


İtfaiyenin kurtardığı Ali İhsan Oğuz, “ Ben televizyon seyrediyordum. Yangın olduğunu söylediler, yardım etmek için koştum. Su tutmak istedim. Tüm daireyi sardı yangın.”dedi.

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