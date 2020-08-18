Yangın sırasında balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında evinin balkonunda mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Turhan'a ait evin yatak odasında yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Ali T., eşi ve çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Yangında evden çıkmak isteyen Turhan'nın annesi Şamile Turhan rahatsızlığı sebebiyle evden çıkamadı. İçerideki dumandan dolayı balkona çıkan Şamile Turhan mahsur kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası mahsur kalan Şamile Turhan, itfaiye maskesi ve oksijen tüpü takılarak evin dışına çıkartıldı. Turhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.