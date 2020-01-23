Yangına evde tek başına yakalanan yaşlı kadın, itfaiyeci kıyafetiyle kurtarıldı

Antalya'da evinde çıkan yangına tek başına yakalanan yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını itfaiyeci kıyafeti ve kask giydirerek dumanların arasından çıkardı. Yangından yara almadan kurtulan ve korktuğu gözlenen kadın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 207. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kızı işte olan Ayşe Sert'in (70) yatak odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alırken, o sırada evde bulunan Ayşe Sert'e itfaiye erlerince itfaiyeci kıyafeti ve kaskı giydirildi. Ekipler eşliğinde evden indirilen ve oldukça korktuğu gözlenen yaşlı kadın, ambulansla kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahalleliyi sokağa döken yangında çevredeki bazı vatandaşlar da söndürme ve kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınladı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duran itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmalarını tamamladı.