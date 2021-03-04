Yangına küçük kızıyla beraber uyurken yakalandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da evde çıkan yangına küçük kızıyla birlikte uyurken yakalanan ve dışarıdaki “yangın var” seslerine uyanan anne “ben yan odada uyuyordum çocuğumla, bir uyandım sese ki her tarafı duman sarmış” dedi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2486. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında, dairede anne ve küçük kızı vardı. Anne ve küçük kız yangına uyudukları esnada yakalandı. Dışarıdaki “yangın var” seslerine uyanan anne ve küçük kızını çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerin çalışmaları üzerine kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken daire büyük hasar gördü. Ailenin evde kiracı olarak kaldıkları öğrenildi.

“Camdan bir baktık, alt kattan dumanlar geliyor”

Yanan dairenin karşısındaki apartmanda ikamet eden komşu Hatice Aksoy, “Yanan dairenin üst katında kayınvalidem oturuyor. Yangın çıkmadan 5 dakika önce gittim binaya. Oturalı 5 dakika olmadan dışarıdan sesler gelmeye başladı altta yangın var diye. Camdan bir baktık, alt kattan dumanlar geliyor. Aşağıya indik itfaiye geldi. Kadını indirdiler. Kadın, ben yan odada uyuyordum çocuğumla, bir uyandım sese ki her tarafı duman sarmış” dedi itfaiye ekiplerine” diye konuştu.