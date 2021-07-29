Yangında 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve 3 kişinin ölümüne sebep olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevler sebebiyle Demirciler Mahallesi'nde 100'e yakın küçükbaş hayvan telef olurken, ahırda olan diğer hayvanların ise bazıları yangından son anda kurtarıldı.

Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın, birçok noktaya yayıldı. Yangından etkilenen mahallelerden olan Demirciler'de bir ahırda bulunan 100'e yakın küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Kurtarılan diğer küçükbaş hayvanların ise vücutlarında yanıklar mevcut.

Öte yandan, Antalya Veteriner Hekimler Odası Manavgat Temsilcisi Vedat Gün, orman yangınında yaralanan sahipli ve sahipsiz hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanacağını bilirdi.