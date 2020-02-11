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Yangında asma katta yatan genç ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında geceyi asma katta geçiren 1 çalışan yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında geceyi asma katta geçiren 1 çalışan yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Salı gecesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 4081 sokak no:3 adresinde bulunan Özkan Hamit'e ait Elit Oto Yıkama isimli işyerinde yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında işyerinin asma katında yazıhane olarak kullanılan bölüm içerisindeki malzemelerle beraber tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yanan işyerinin yakınında bir başka işyerinde çalışan ve geceyi asma katta kanepede geçiren Mehmet Güçlü isimli genç elinde ve kolunda yanıklar oluşması sonucunda yaralandı. Ambulansla ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Güçlü, Manavgat Devlet Hastanesinde Yanık Ünitesi bulunmadığı için Antalya'ya sevk edildi.


Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde yangının işyerinde kalan ve yaralanan gencin kullandığı elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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