Yangında evi küle dönen Döndü teyze bir terliği ve kıyafetiyle kaçabildi

Manavgat'ta 28 Temmuz günü başlayan ve 10 boyunca süren yangında, evi yanarak kül olan Döndü teyze, bir terliği ve üzerindeki kıyafetleri ile yangından kaçabildi. Hayatta kaldığına şükreden ve bir ev kiralayıp orada yaşamaya başlayan Döndü Aydın (66), “Birden alevler geldi. Yakını olanlar su ile yardım etti ateşe benim kimsem yoktu” dedi.

Manavgat yangınında en çok etkilenen mahallelerden biri olan Ulukapı'da yaşayan ve kimi kimsesi olmayan kanser hastası Döndü Aydın (66), yangında evini ve tüm eşyalarını kaybetti. Eşinin 7 yıl önce vefat ettiğini ve kimsesinin olmadığını belirten Aydın, aynı mahallede bir ev kiraladı. Kiraladığı evde tek bir kanepesi olan yaşlı kadın, 2 bileziği ve 2 bin lira parasını da kaybettiği yangın sonrası devletten yardım talebinde bulundu.

“Evden hiçbir şey çıkaramadım”

Olay günü birden alevlerin eve geldiğini ve her tarafı küle çevirdiğini belirten Döndü Aydın, “Birden alevler geldi. Yakını olanlar su ile yardım etti ateşe benim kimsem yoktu. Biri telefon etti bana, yangın var kaç dedi. Evden çıktım ama bu arada telefonumu da düşürdüm o da yandı. Üzerimdekilerle kaldım. Bu evden hiçbir şey çıkaramadım. Çocuğum yok, kimsem yok. Eşim öleli 7 sene oldu. Kalp hastasıyım, şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, kulağımda demir var. 2 bileziğim, 2 bin TL param vardı onlar da yandı. Devlete bağlıyım, ne verirse alırım. Evim yandığı için kiraya çıktım ama içi bomboş. Çamaşır makinem, dolabım yok. Bir kanepem var” diye konuştu.