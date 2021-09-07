İhlas Haber Ajansı

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Yangında hayvanları telef olan Manavgatlılara, Korkuteli'nden destek

Manavgat’ta orman yangınlarından dolayı hayvanları telef olan köylülere destek olmak amacıyla Korkutelili üreticilerin bağışladığı 100 civarında küçükbaş hayvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün öncülüğünde Manavgat’a gönderildi.

Manavgat'ta orman yangınlarından dolayı hayvanları telef olan köylülere destek olmak amacıyla Korkutelili üreticilerin bağışladığı 100 civarında küçükbaş hayvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün öncülüğünde Manavgat'a gönderildi.


Konu ile ilgili konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Selda Sert, “Çiftçilerimize projemizi anlattık. Gönüllerinden ne kopuyorsa 1-2 tane küçükbaş veren çiftçilerimiz oldu. Amacımız yaraları bir nebze olsun sarabilmek, acıya ortak olabilmek, yerelde farkındalık, ulusal bazda bir ve beraber olduğumuzu millete ulus olarak göstermek istedik” dedi.

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