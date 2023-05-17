İhlas Haber Ajansı

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Yangında kokoreç dükkanı kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında kokoreççi dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında kokoreççi dükkanı kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde gece saatlerinde çıktı. Mustafa Öz'e ait olan kokoreççi dükkanının davlumbaz kısmında çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

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