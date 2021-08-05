Yangında zarar gören Bayır Mahallesi'nde hafriyat çalışması başladı

Alanya'nın Bayır Mahallesi'nde yangında zarar gören ve kullanılamaz hale gelen evlerin yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başladı.

Alanya'nın farklı noktalarında etkili olan yangın afetinin ardından yaraları sarmak için çalışmalar başladı. Alanya Belediyesi, yangından en çok etkilenen mahallelerin başında gelen Bayır Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla kullanılamaz hale gelen evler için verilen yıkım kararını uygulamaya koydu. Bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden yapılmasına karar verilen 73 ev, Alanya Belediyesine bağlı iş makinaları tarafından yıkılıyor. Bölgede hafriyat ve yıkım çalışmalarının ardından kısa süre içinde yeni evlerin yapımına başlanacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Bayır Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “Bayır Mahallemizde yıkım ve hafriyat çalışmalarını hızlı bir şekilde yaparak, bir an önce evlerin yapım aşamasına geçilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.