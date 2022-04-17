Yangından etkilenen bölgelere fidan dağıtımında duygu dolu anlar

Antalya'da, geçen yıl yaşanan orman yangınından etkilenen Gündoğmuş'un Senirli Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesi'nin zeytin fidanı dağıtımında felaket günleri hatırlanınca duygusal anlar yaşandı. Muhtar Durmuş Ali Yılmaz, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'a plaket verirken gözyaşlarına engel olamadı. Başkan Uysal'ın da sözleri boğazına düğümlendi, konuşmasına ara verdi.

Antalya'da geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün devam eden orman yangını Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı ve Alanya'da on binlerce hektar alanı küle çevirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangının ardından bölgeyi yeniden yeşile büründürecek çalışmalarsa devam ediyor.

Manavgat Aksaz bölgesinde 150 dönümlük alanı dronla tohumlayan Muratpaşa Belediyesi, İzmir'de bulunan bir tarımsal kalkınma kooperatifinden aldığı yaklaşık 7 bin zeytin fidanını Gündoğmuş'ta yangından etkilenen ailelere dağıttı. Başkan Uysal'ın Gündoğmuş'taki ilk adresi yangının en çok hasar verdiği yerleşim yerlerinin başında gelen Senirli Mahallesi oldu. Başkan Uysal'ı, burada, mahalle sakinleri ve Muhtar Durmuş Ali Yılmaz karşıladı.

Başkan Uysal, mahalleliye yeniden geçmiş olsun dileklerini iletti, “Allah tekrarını göstermesin” dedi. Ümit Uysal, “Bu zeytin hayat. Zeytinlerimiz yandı. Onları yerine koymamız lazım. Karınca kararınca bir ucundan tutalım istedik. Sizlere bir miktar zeytin fidanı getirdik. 7 bin civarında zeytin fidanımız var. Bereketli olsun, çabuk büyüsün” diye konuştu.

Mahalleli bir yandan zeytin fidanlarını alırken Muhtar Yılmaz da “Yangında olsun, diğer zamanlarda olsun yanımızda olduğunuz için çoban armağanı vermek istedik” diyerek konuşmasına başlayan Yılmaz, o günleri hatırlayıp gözleri dolunca sözleri yarım kaldı. Plaketi alan Başkan Uysal'ın da sözleri adeta boğazında düğümlendi. Gözleri yaşardı konuşmasına ara verdi ve sözlerini “Bugüne kadar aldığım en değerli plaket” diyerek tamamladı.

Başkan Uysal, Senirli'de ilk zeytin fidanını da mahalleliyle birlikte dikip can suyunu verdi. Başkan Uysal, Senirli'nin ardından Ümütlü Mahallesi'ne geçti. Ümütlü'de çocuklar Başkan Uysal'ı papatyalarla karşıladı. Papatyaları tek tek alıp çocuklarla kucaklaşan Başkan Uysal, Gündoğmuş'ta yaklaşık 700 aileye yangında kaybettikleri zeytin ağaçlarının yerine 7 bin zeytin fidanı dağıttıklarını söyledi.