Yangından kurtarılan gebe inek sağlıklı şekilde doğum yaptı

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yangın bölgesinden kurtarılan gebe inek, Kepez Belediyesi ekiplerinin yardımıyla doğum yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını devam ederken bölgeden gelen bazı haberler de yüzleri güldürüyor. Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanların getirildiği Ulukapı köyündeki ahıra getirilen gebe inek doğum yaptı. İçişleri Bakanlığınca 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta görevlendirilen Kepez Belediyesi ekipleri de gebe ineğin doğumuna yardım etti. Yaklaşık 1 saat süren doğumda sağlıklı bir dişi buzağı dünyaya geldi. Belediye ekipleri önce doğan buzağının nefes almasını sağladı, ardından da anne ile arasındaki göbek bağını kesti.

İneğin sahibi yangınzede, buzağının doğumuna yardım eden Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiye Şefi Mustafa Say ve ekibine teşekkür ederek, “Allah hepsinden razı olsun. Doğum başlamak üzereydi. Koşup geldiler. Yardım ettiler. Rabbim de onlara yardım etsin” dedi.