Yangından kurtuldu ilk sorduğu kuşu oldu

Antalya'da çıkan ev yangınında yaşlı bir kadın yaralandı. Komşularının kurtardığı kadın beslediği muhabbet kuşunun kurtarılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 881 Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında çıktı. Tek başına yaşayan 72 yaşındaki Gülçin Günalan'ın evinden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen yaşlı kadını ise komşuları dışarı çıkardı.

İtfaiye ekipleri klimadan çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. İlk tedavisi ambulansta yapılan Gülçin Günalan, daha sonra hastaneye sevk edildi. Yaşlı kadını eşi Hasan Yılmaz'la birlikte evden çıkaran Fatma Yılmaz ise komşusunun yaralanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadı. Fatma Yılmaz, gözyaşları içinde yaşlı kadının tedavi edilmesini izledi. Öte yandan Gülçin Günalan'ın evde beslediği muhabbet kuşu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadın ambulansa alınırken muhabbet kuşunun kurtarılmasını istediği öğrenildi. Kaldırıma bırakılan kafesteki muhabbet kuşuna bir süre komşuların bakacağı belirtildi.