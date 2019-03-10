Yangının zarar verdiği Vefa Tepesi yeniden yeşerecek

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, Kumluca Vefa Tepesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinliğe, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel başta olmak üzere tüm fakülte akademik- idari personeli ve öğrencileri ile; Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri katıldı.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında 1 hektar kadar alanın yok olduğu Vefa Tepesi'nde, 200 fidan toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Selma Öncel; “Dünyada ve Ülkemizde küresel iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan doğal afetlere dikkat çekmek ve öğrencilerde çevre bilinci geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik” dedi.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz ise, “Çam fıstığı ve selviden oluşan 200 adet fidan diktik. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdik. Orman Genel Müdürlüğü ve müdürlüğümüz yanan alanların yeniden yeşertilmesi için olağanüstü gayret sarf ediyoruz” dedi.