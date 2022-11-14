Yangınlarla mücadelede AÜ ile büyükşehirin 25 yıllık iş birliği

Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne itfaiye erlerinin yetiştirilmesine imkan sağlayan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı çerçevesindeki iş birliği 25'inci yılına girdiğini belirterek, " Bizler afetlere hazırlık açısından yetişmiş öğrencilerimizin de felaketlere hazır olmaları için yaptığımız eğitim iş birliğinden çok memnununuz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında itfaiye erlerinin yetiştiği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı çerçevesindeki iş birliği 25'inci yılına girdi. 1998 yılında imzalanan protokol ile başlayan ortak çalışmalar bünyesinde geleceğin itfaiyecileri olan öğrenciler, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda uygulamalı eğitimlere katılıyor. Öğrenciler böylece itfaiye araçlarını tanıyarak ve uygulamalar yaparak yangına müdahale ve kurtarma konusunda beceriler kazanıyor.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa'ya eğitime katkıları için teşekkür plaketi verdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen plaket takdimine Rektör Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Teknik Bilimler Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Övünç Polat, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Bertan Güllüdağ, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kudret Akpınar, yüksekokul sekreteri Veli Türkmen ve Antalya İtfaiyesinde görev yapan personel katıldı.

"Örnek olabilecek bir ilişki"

Öğrencilerin uygulamalı olarak eğitimlerini almalarında gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına teşekkür eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “1998 yılından bugüne Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında eğitim alan öğrencilerimize uygulamalı ve alanda yapılan eğitimlerde göstermiş olduğunuz katkı bizim için çok önemli. Yıllardır öğrencilerimizin okurken kazandıkları tecrübelerdeki emeğiniz için çok teşekkür ederiz. 25 yıldır üniversitemiz ile itfaiyemiz arasında devam eden iş birliği, her anlamda örnek olabilecek bir ilişki. Temennimiz diğer meslek gruplarının da Akdeniz Üniversitesi'ndeki bölümlerin eğitimine katkılarının olmasıdır.” dedi.

"Küçük yaşta ormancılık eğitimi verilmeli"

Manavgat yangınında göstermiş oldukları özveriden dolayı da itfaiye personeline teşekkür eden Rektör Özkan, “Türkiye'nin 1 milyon hektarlık alanı ile en çok ormanlık alana sahip olan ilimiz Antalya'da maalesef geçtiğimiz sene yaşanan Türkiye'nin en büyük orman yangını felaketi bizleri derinden yaraladı. Sizler o yangının söndürülmesi için elinizden geleni yaptınız. Umarız bir daha böyle felaketler yaşamayız. Ama bizler afetlere hazırlık açısından yetişmiş öğrencilerimizin de felaketlere hazır olmaları için sizlerle yaptığımız eğitim iş birliğinden dolayı çok memnununuz. Aslında ilkokuldan itibaren orman ve ormancılık anlamında çocuklarımıza eğitim versek ve onların ağaçsız bir yaşamın olmayacağı yönünde eğitsek bilinçli nesiller yetişmesi açısından çok güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Akdeniz Üniversitesi önde"

Eğitim sürecine dahil oldukları için mutlu olduklarını belirterek ilerleyen yıllarda beraber çalışacakları iş arkadaşlarının eğiminde bulunma fırsatını verdikleri için Teknik Bilimler MYO'ya teşekkür eden Ahmet Kısa da “Öğrencilerimiz biz de uygulamalı eğitimlerini alıyorlar. Biz son iki yılda 225 memur alımı yaptık. Ve aldığımız öğrenci sayısının beş katını mülakata çağırıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber şunu gördük ki; Akdeniz Üniversitesi diğer üniversiteler arasında gerçekten çok daha önde” şeklinde konuştu.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin de paydaşı olacağı Türkiye'de ilk olacak olan yangınların çıkış nedenleriyle ilgili kriminolojik araştırma projesi hakkında da Daire Başkanı Ahmet Kısa'dan bilgi aldı.