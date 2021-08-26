Yangınzede çocuklar ‘Manavgat'ın Anka Kuşları' projesiyle yenilenecek

Manavgat Belediyesi, yaşanan yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek, onları yeni yaşamlarına adapte etmek amacıyla tasarlanan “Manavgat'ın Anka Kuşları” isimli projeye başlıyor. Manavgat Belediyesi'nin uzman eğitim kadrosu ve gönüllü milli eğitim öğretmenleri işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 2-16 yaş aralığındaki çocuklar aileleriyle birlikte yangın ortamlarındaki evlerinden çıkarılarak Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde “Acil Travma Odaklı Oyun Terapisi” eğitimleri verilmeye başladı.

“Manavgat'ın Anka Kuşları” Projesinin ilk gününde sabah saatlerinde Ulukapı, Sülek, Demirciler ve Külcüler

Mahallelerindeki evlerinden otobüslerle alınan 45 çocuk ve aileleri, belediyenin uzman eğitim personelleriyle Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne getirildi. Çocukları ve ailelerini, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları ve eğitimciler karşıladı. Başkan Şükrü Sözen, çocukları sevip, hepsiyle teker teker sohbet etti. Başkan Sözen, çocuklarla birlikte merkez bünyesindeki hayvanat bahçesine geçti. Çocuklar ve Başkan Sözen, hayvanat bahçesinde keyifli dakikalar geçirdi. Başkan Sözen, küçük konukları ve ailelerini daha sonra çeşitli ikramlıkların bulunduğu masada ağırladı. Çocukların bir kısmı da oyun bahçesinde zaman geçirdi.

“Aileleriyle de görüşülüyor”

Konferans salonunda ailelere verilen ön bilginin ardından büyük çocuklar ve kreş çocukları yaş gruplarına göre ayrılarak Psikolojik Danışman Ece Kalabay Yavuz tarafından verilen “Acil Travma Odaklı Oyun Terapisi” eğitimlerine başladı. Eğitimlerde çocukların aileleriyle de görüşmek ve ruh sağlığını koruyucu tedbirlerin alınmasına rehberlik edildi. Psikolojik Danışman Yavuz, “Oyun terapisiyle travmatik deneyimler geçiren çocukların duygularına ulaşıyor ve bu duyguların farkına varıp nasıl mücadele edeceklerini öğretiyoruz. Tanım olarak ne kadar çocuk odaklı terapi verilse de aileleriyle de görüşmek ve ruh sağlığını koruyucu rehberlik etmek gerekiyor. Oyun Terapisi eğitimleri daha önce yaşanan Elazığ ve İzmir depremleri bölgesindeki çocuklara da verilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır” dedi. Projenin ikinci etabında çocukların aileleriyle birlikte 5 yıldızlı bir otelde eğlenceli bir gün geçirmeleri için program yapıldı.

“Çocuklarımızın ruh sağlığını önemsiyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Kentimizde yaşanan yangın felaketine şahit olmuş afetzede çocuklarımızın ruh sağlıklarını son derece önemsiyoruz. Manavgat olarak büyük bir felaket yaşadık. Bu acı süreç hepimizi üzdü, kötü anılar bıraktı. Bunları bir an önce unutup, hayata yeniden başlamak önemli. Gönüllülerimiz, belediyeler ve devletimiz bu kötü süreci telafi için çalışıyor. Bu olumsuzlukları aşmak bu sürecin bir parçası. Eğitimcilerimiz vesilesiyle bu sürede çocuklarımıza dokunmak istedik. Bir şeyler yapmak adına sizleri buraya davet ettik. İlk etapta eğitimcilerimiz sizlerle konuşarak bir terapi sürecine girecekler. İkinci etabında da Cumartesi günü de bir otelde sizleri yine ağırlayacağız. Atatürk Türkiye'sinin teminatı olan bu güzel çocuklarımızın hafızasında olumsuz bir şey kalmaması en büyük temennimiz. Çocuklarımızı tek tek öpüyorum. El birliğiyle her bir kaybolan ihtiyaçları el birliğiyle gideririz. Ama önemli olan çocuklarımız. Bunu telafi edeceğiz. Allah bundan daha kötü acı göstermesin. Maddi kayıplarımız oldu ama çocuklarımız, ailelerimiz burada. Projemiz tüm mahallelerimizde devam edecek” dedi.