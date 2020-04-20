Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı

Antalya'da engelli oğlu için aldığı evde bakım ücreti, ‘Hane içine giren gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olması' gerekçesiyle kesilen ve yasal faiziyle geri ödenmesi istenen annenin maaşı yeniden bağlandı. Geri ödeme kararı da iptal edilirken 2 çocuk annesi Seviye Çoban, “Allah başta kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet eden Seviye Çoban, 25 Haziran 2014'te Sorgun'da iskeleden denize atlarken omuriliği zedelendiği için yatağa bağlı yaşayan oğlu Muharrem Çoban'a bakması nedeniyle 2018 yılından beri evde bakım ücreti alıyordu. 28 Mart tarihinde Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden gelen tebligatta; 01.02.2018 tarihinde engelli Muharrem Çoban'a bakması nedeniyle annesi Seviye Çoban'a evde bakım ücreti bağlandığı, yapılan denetimlerde ‘Hane içine giren gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olduğu gerekçesiyle 2019 yılı Mayıs ayı ile Kasım ayları arasında yapılan 8 bin 88.75 TL ödemenin yasal faiziyle birlikte 1 ay içerisinde geri ödenmesi istendi.

Konuyu değerlendiren Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in girişimleri sonucunda Çoban ailesine sevindiren haber ulaştı. Kaymakam Yiğit, Çoban ailesinin durumunun yeniden incelendiğini, geri ödeme kararının iptal edildiğini, maaşlarının ise yeniden bağlandığını söyledi.

Yaklaşık 3 aydır evlerine 5 kuruş para girmediğini belirten anne Seviye Çoban, “Az önce müjdeli haberi aldık. Hemen gidip yatan maaşı çektim ve evimin ihtiyaçlarını aldım. Başta Manavgat Kaymakamımız olmak üzere bu işin çözüme kavuşmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.