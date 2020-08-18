Yapı Malzemesi Laboratuvarıyla 7 ayda 5 milyon liraya yakın kamu zararı önlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nda yapılan denetim ve kontroller sonucu yaklaşık 4 milyon 986 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ tarafından işletilmeye başlanan Yapı Malzemeleri Laboratuvarınde 7 aylık sürede yapılan deneylerde yatırımlarda kullanılacak bazı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu borularının kalite standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Standartları sağlamayan kalitesiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu borularının üretici firmaya iadeleri yapılarak kullanılması engellendi. Bu sayede yaklaşık 4 milyon 986 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği kaydedildi.

4 milyon 500 bin liraya maloldu

Laboratuvar beton, zemin, agrega ve termoplastik malzemeler olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. 4 milyon 500 bin TL'ye mal olan tesis 845 metrekare kapalı, 200 metrekare yarı açık olmak üzere toplamda 1045 metrekarelik deney alanına sahip. Laboratuvar deney kapasitesiyle bölgenin en büyük ve en kapsamlı laboratuvarı olma özelliği taşıyor.

Yapı Malzemesi Laboratuvarında, ASAT'ın uzman personeli görev yapıyor. Tesiste, alt yapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu vb.) ve üst yapı (hafif raylı sistem, arıtma tesisleri, köprülü kavşaklar vb) yatırımlarda kullanılan beton, çelik, parke, bordür, rögar kapağı, hdpe boru, koruge boru ve beton boru gibi malzemelerin uluslararası standartların kabul kriterlerine göre deneyleri gerçekleştiriliyor.