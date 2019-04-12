Yapımında emeği geçen okula 43 yıl sonra adı verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1976 yılında İmam Hatip Lisesinin açılmasında büyük rol oynayan Kumluca İmam Hatipliler Derneği Başkanı Bayram Çiftçi'nin adı, yapılmasında emeği geçtiği okula verildi. Kumlucalı hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan ve uzun yıllar Kumluca İmam Hatip Lisesi olarak bölge halkına hizmet veren okul binasının önünde isim değiştirme töreni yapıldı.

12 Ocak 2019 tarihinde 80 yaşında vefat eden Bayram Çiftçinin adının yapılmasında emeği geçen okula adının verilmesi için düzenlenen törene AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Özdemirci, daire amirleri, okulda daha önce müdürlük yapmış isimler, merhum Bayram Çiftçi'nin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin; “Bayram amcamız, 1976 yılından beri kendisini İmam Hatip okullarına adamıştır. Zor günlerde sürekli İmam Hatip okullarının yaşaması için mücadele etmiştir. Bayram Çiftçi amcamızın mücadelesi sayesinde bugün ilçemizde 4 ayrı İmam Hatip Okulu bulunmaktadır. Değişik dernek ve vakıf yönetimlerinde görev almıştır. Bir kişi dar durumdaysa bundan da Bayram Çiftçi amcamızın haberi varsa mutlaka o kişi için mücadele vermiştir. Biz Bayram Çiftçi amcamızın yapımında emeği geçtiği okullardan mezun olduk. Küçükte olsa vefa adına ismini bu okula vermek zorundaydık” dedi.

Merhum Bayram Çiftçi'nin oğlu Dr. Mehmet Çiftçi ise “Babamın tek gayesi inançlarını aslına uygun şekilde yaşan nesiller yetiştirmekti. Kumluca'mızda İmam Hatip Okulları, Camiler ve vakıfların kurulmasında babamdan başka daha birçok isimsiz kahramanlar vardır. Allah onlarda da razı olsun. Bu okula Babamın adının verilmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Törende Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Muhammed Alhamad tarafından Kuranı Kerim Okundu. İlçe Müftüsü Hacı Kahraman tarafından dua yapıldı. Kumluca'da Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu, Kız Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 3 ayrı daha İmam Hatip Okulu daha bulunuyor.