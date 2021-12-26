İhlas Haber Ajansı

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Yaralı atmaca muhtarlığa teslim edildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı atmaca Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı atmaca Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.


Korkuteli Aşağıpazar Mahallesi üçgen park civarında oturan bir vatandaşın bulduğu yaralı atmaca önce mahalle muhtarı Tekin Korucu'ya getirildi. Avcıların yaraladığı tahmin edilen atmaca muhtar Korucu tarafından Milli Parklar Şefliğine teslim edildi


Mahalle muhtarı Korucu, "Nesli tükenmekte olan koruma altındaki bir kuş olduğu için avlamanın da ağır cezası var aslında. Her kim yaptı ise vatandaşlar bulup bana getirdiler. Korkmuş ve sinmiş haldeydi. Ben de Milli Parklar Şefliğine teslim ettim" dedi.

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