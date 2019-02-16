Yaralı atmaca tedaviye alındı

Antalya'nın Kepez İlçesi ormanlık alanda jandarma tarafından bulunan yaralı atmaca tedavi için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında Odabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaralı atmaca buldu. Yaralı olarak bulunan atmacanın tedavisi için jandarma ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü görevlilerine ulaştı. Jandarma'dan yaralı atmacayı teslim alan görevliler, tedavisi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim etti. Yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.