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Yaralı halde bulunan yaban keçisi kurtarılamadı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde hasta halde bulunan yavru yaban keçisi kurtarılamadı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde hasta halde bulunan yavru yaban keçisi kurtarılamadı.


Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin görev sahasında bulunan Gündoğmuş ilçesinde, hasta yavru yaban keçisi bulan vatandaşlar yetkililere haber verdi. Ekipler Değirmenlik Mahallesi'nde bulunan yavru keçiye ilk yardım uyguladı. Yaban keçisi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağzında yara çıkan yavru yaban keçisinin beslenemediği için telef olduğu bildirildi.

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