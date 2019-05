Yaralı kaplumbağaya hayvansever eli

Antalya'da, Candost Derneği yaralı ve bitkin halde bulunan kaplumbağanın tedavisini yaptırdı. Evde kedinin kaplumbağa ile oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık'a, Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki bir park kenarında hareketsiz kaplumbağanın olduğu bildirildi. Ekibiyle bölgeye gelen Yanık, bir süre yaptığı aramanın ardından kaplumbağayı yol kenarında buldu. Yanık, karton kutuya aldığı kaplumbağayı özel bir hayvan sağlığı merkezine götürdü. Veteriner hekim tarafından antibiyotik ve vitaminleri yapılan kaplumbağanın genel durumunun iyi olduğu ve açlıktan bitkin hale geldiği belirtildi. Yanık, bir süre evde bakımını yapacağı kaplumbağayı tamamen iyileşmesinin ardından Kepez üstündeki ormanlık alana bırakacak.

Öte yandan, evde 'Rüzgar' isimli kedinin kaplumbağa ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Kedinin kabuğuna çekilen kaplumbağayı incelediği, kabuğa sırtını dayadığı, patilerini de yine sırtına attığı görüldü.

"Her canlı bizim için önemli"

Her canın kendilerinin için öneminin büyük olduğunu dile getiren Arife Yanık, “Son dönemlerde bir çok canımızın vahşice katledilmesine çok üzüldük. Kentimizde böyle bir toplum ölüm olaylarının olmamasını önemli buluyorum. Bizim için her canlının doğal yaşam alanında yaşaması önemli. Şiddet görmüş yada, yaralanmış her canlının yardımına koşuyoruz. İşimiz sadece kedi yada köpek değil. Daha önce baykuş, kumru, atmaca gibi hayvanlarında bakımını yaptık. Şimdi ise saatlerdir hareketsiz duran bir kaplumbağa ihbarı yapıldı. Kaplumbağayı aldık, veterinerde bakımını yaptırdık. İyileştikten sonra yaşam alanına bırakacağız” dedi.