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Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kanadından yaralanan martı, uzun süren tedavi sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kanadından yaralanan martı, uzun süren tedavi sürecinin ardından doğaya bırakıldı.


Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ve Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir ay önce vatandaşların ihbarı üzerine yaralı bir martıyı alarak tedavisine başladı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan martı, bugün yeniden doğal ortamına bırakıldı.


Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Yaklaşık 1 ay önce bize getirilen martının tedavisini tamamladık. Kanatlarından yaralanmıştı, uçamıyordu. Şimdi eski sağlığına kavuştu. Doğadaki tüm canlılara Alanya Belediyesi olarak sahip çıkmak görevimiz” dedi.

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