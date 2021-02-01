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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Kemer Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Kemer Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.


Beldibi Mahallesinde yaşayan Şeref Çelik ve Ercan Mert isimli vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan şahin, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, yaralı şahinin tedavisine başladı. Uzun, şahinin geçen haftaki şiddetli sağanaktan ve soğuktan etkilenebileceğini düşündüklerini söyledi. Şahin gibi yırtıcı hayvanların soğuktan etkilenebildiğini anlatan Uzun, “Şahin şu anda düşkün durumda. Biz ısıtma, gıda ve sıvı desteği sağladık. Herhangi olumsuz bir durumu yok. İyileştiği zaman doğaya salacağız” diye konuştu.

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