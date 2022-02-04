Yaralı Şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Antalya'nın Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı ihbarı üzerine teslim alınan Şahin cinsi yırtıcı kuşu, yapılan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereğince yaban hayvanlarının da tedavilerini gerçekleştiren Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce yapılan yaralı ihbarı üzerine teslim aldıkları Şahin cinsi yırtıcı kuşu, yapılan tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi ortak yürütülen çalışmalarla doğal yaşamı koruduklarını söyledi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Hasan Eşit de, “10 gün önce teslim aldığımız Şahin'in tedavilerini tamamladık. Gücünü toplamasının ardından bugün de yeniden ait olduğu doğal yaşama bıraktık” dedi.