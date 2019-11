Yaralı ve bakıma muhtaç sokak ayvanları için 7/24 ambulans hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Burak Alyaprak, "Şehrin muhtelif yerlerinde yaralanmış, kaza geçirmiş, güçten düşmüş hayvanları duyarlı vatandaşlarımız fark ettiği zaman bizlere ulaşıyor. Ambulansımızla ivedi bir şekilde olay yerine gidip müdahalelerde bulunuyoruz" dedi.

Sahipsiz hayvanların yaralanma, kaza ve benzeri durumlarına acil müdahale için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan tam teşekküllü hayvan ambulansı can kayıplarını azaltıyor. Tam donanımlı sahipsiz hayvan acil müdahale aracı 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Veteriner hekim, hayvan koruma ve hasta bakıcıdan oluşan bir ekip ile vatandaşlardan gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor. Kaza veya hastalık gibi acil müdahale gerektiren vakalara hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, acil müdahalede bulunarak, tedavi için önemli olan ilk yardımı gerçekleştiriyor.

"İvedi şekilde olay yerine gidiyoruz"

Duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlarının acil müdahale için son derece önemli olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Burak Alyaprak, “Antalya Büyükşehir Belediyesi geçici hayvan bakım evinde yaralı dostlarımıza yedi gün, yirmi dört saat hizmet vermekteyiz. Şehrin muhtelif yerlerinde yaralanmış, kaza geçirmiş, güçten düşmüş hayvanları duyarlı vatandaşlarımız fark ettiği zaman bizlere ulaşıyor. Ambulansımızla ivedi bir şekilde olay yerine gidip müdahalelerde bulunuyoruz” dedi.

İhbarın geldiği yere ulaştıktan sonra ilk olarak hayvanın durumunu stabilize ettiklerini söyleyen Alyaprak, daha sonra hayvanı bakım evine sevk ettiklerini ve detaylı muayenesini gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Vatandaşın duyarlılığı artıyor"

Yaralı hayvanlara hizmet veren iki adet aracın mevcut olduğunu söyleyen Alyaprak, “Birisi transfer aracı diğeri de tam teşekküllü ambulans. Acil tıbbı müdahaleler için gerekli her türlü araç gereç ambulansımızda bulunmaktadır. Bu süreçte en önemli nokta vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar. Sokak hayvanlarımıza karşı her geçen gün vatandaşlarımızın duyarlılığı artıyor. Bu nedenle de hayvan ölümleri donanımlı acil müdahale araçlarımızın da sayesinde her geçen gün azalıyor” diye konuştu.

Alyaprak, sokakta yaşayan hayvanların olası bir kaza ve yaralanmaları durumunda vatandaşların acil müdahale aracı için 0 242 332 22 33 numaralı ihbar hattını arayabileceklerini söyledi.