Yaralı ve hasta şahini Milli Parklar'a teslim ettiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 genç, yakaladıkları yaralı şahini tedavisinin yapılması için Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Bu yıl 6-7 tane yırtıcı kuş tedavi ettiklerini belirten Milli Parklar Veterineri Tansel Yanmaz, şahinin yediği bir şeyden zehirlenmiş olabileceğini belirtti.

Doğançam Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Çetin ve Oğuzhan Keleş isimli iki arkadaş, D-400 karayoluna yakın bir bölgede bir şahinin uçmakta zorlandığını ve yaralı olduğunu fark etti. Ellerine aldıkları çuval ile şahini yakalayan ve yol kenarındaki tesisten aldıkları kafese koyan 2 genç, Manavgat Köprülü Kanyon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden gelen görevlilere yaralı şahini teslim ettiler.

Milli Parklar Şefliğine getirilen kuşun, Veteriner Hekim Tansel Yanmaz tarafından yapılan kontrolünde, yediği bir yiyecekten zehirlendiği, ishal olduğu, halsiz düştüğü, ayrıca kanadında da kırık olduğu belirlendi.

Şahinin tedavisine hemen başlandığını belirten Veteriner Hekim Tansel Yanmaz “Bu yıl içerisinde Kartal, Atmaca ve Şahin olmak üzere 5-6 tane aynı durumda kuşun tedavisini yaparak doğal yaşam alanlarına geri bıraktık. Bu kuşlarımız genellikle tarım ilacı atılmış arazide beslenen fareyi yedikleri için zehirleniyor. Şahinin tedavisini tamamladıktan sonra doğaya, yaşam alanına geri bırakacağız” dedi.