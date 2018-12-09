Yarbaşçandır'a sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı'nın Çitdibi ve Yarbaşçandır Mahalleleri grup yolunu sıcak asfaltla kaplıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt çalışmasında son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, AK Parti Büyükşehir ve Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Yılmaz, Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Durali Kolpak, Konyaaltı İlçe Başkanı Ramazan Erçin ve muhtarlar çalışmaları yerinde inceledi.

“Maliyeti 6 milyon lira”

Asfaltlama çalışmasıyla ilgili bilgi veren İsa Akdemir, “Antalya merkezde ne varsa köylerimizde de olmalıdır ilkesiyle sıcak asfalta başladık. Bu yol 24 kilometre. Sadece Yarbaşçandır'a hizmet etmiyor, Kumluca ve Korkuteli'ni de bağlıyor. Yolun maliyeti 6 milyon lira. İnsanımıza böyle yollar layıktır. ‘Artık kaymak gibi yol olacak' dendiği için bütün yollarımızı sıcak asfaltla kaplıyoruz. Tabi hepsini biranda bitirmek mümkün değil. Alan olarak çok geniş bir coğrafyaya hizmet ediyoruz. İşimiz kolay değil fakat vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla bu işin üstesinden geleceğiz. Yolumuzun bu bölgedeki tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Durmak yok yola devam”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in köylere büyük önem verdiğini belirten Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Yılmaz ise şunları söyledi:

“Bütün köy yollarının asfaltlanması için bizzat kendisi çalışmaları yakından takip ediyor. Bugüne kadar birçok köy yolunda asfaltlama çalışmasını tamamladık. Amacımız bütün yolları sıcak asfaltla kaplamak. Durmak yok yola devam, hizmete devam diyoruz.”

Kolpak, incelemenin ardından asfaltlamada çalışan işçilere baklava ikram etti.