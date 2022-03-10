Yarım tonu geçkin demir çaldı, 2 bin 600 liraya hurdacıya sattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait 600 kg demir çalıp hurdacıya 2 bin 600 TL karşılığında satan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Demirleri çalan şüpheli ile hurdacı gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konaklı Mahallesi'nde yapılan sabit uygulama esnasında üzeri hurda demir yüklü araç sürücüsü O.B. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durduruldu. Yapılan incelemede, O. B.'nin, M.A. isimli şüpheliden ASAT 'a ait 600 kg hurda çalıntı demiri 2 bin 600 TL karşılığında satın aldığı tespit edildi.

Olayla ilgili hurdacı O. B. ile demirleri çaldığı tespit edilen M. A., gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.