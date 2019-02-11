Yarışabilmek için sponsor arıyor

22-26 Mart 2019 tarihleri arasında Anfaş-Antalya Expo Center'da düzenlenecek olan Antalya Genç Erkekler Atletik ve Fizik Geliştirme Türkiye Şampiyonası elemelerine katılacak.

Burada dereceye giremese bile Eylül ayında Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmayı planlayan Dalgıç, Antalya'da ilk ikiye girerse Ankara'dan sonra Avrupa'da düzenlenecek şampiyonalara katılma hakkı elde edecek. Antalya' daki şampiyonaya maddi ve manevi hazır olan Spor öğrencisi Halil Can Dalgıç, Eylül 2019 tarihinde İstanbul' da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmak için sponsor desteği bekliyor.

Spor Bilimleri Öğrencisi Halil Can Dalgıç Spor hayatına Kumlucaspor ile başladı. Spora devam ederken sakatlık geçirerek Tendon sakatlığı nedeniyle Kumlucaspor'u bıraktı. Tedavi sürecinde doktorun yönlendirmesiyle kuvvet çalışmalarına başlayarak fitness ile tanıştı. Sakatlıktan kurtulmak amacıyla başladığı sporda fiziksel olarak değişimi fark ettikçe bağımlısı haline geldi. Dört senedir aktif bir şekilde fıtness yapıyor.

Fiziksel değişimi fark ettikçe fitness bağımlısı olduğunu söyleyen Spor Bilimleri öğrencisi Halil Can Dalgıç, "22-26 Mart 2019 tarihleri arasında Anfaş-Antalya Expo Center'da düzenlenecek olan Antalya Genç Erkekler Atletik ve Fizik Geliştirme Türkiye Şampiyonasına katılacağım. Antalya'daki şampiyona için maddi ve manevi tüm hazırlıklarımı tamamladım. Fitness diğer spor dallarına göre pahalı ve zaman gerektiren bir spor dalıdır. Fitness alanında kendimi geliştirmek ve aktif olarak faaliyet göstermek istiyorum" dedi.

Sponsor desteği beklediğini söyleyen Halil Can Dalgıç, “ Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmak için sponsor desteği bekliyorum. Üniversite öğrenciyim ve masrafı çok olan spor dalıyla ilgileniyorum. Masrafı çok olan spor dalına bütçe ayırmakta güçlük çekiyorum. Kumlucalıyım, Kumluca'ya spor dalında bir değer kazandırmak istiyorum. .” dedi.